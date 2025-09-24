Яку "репараційну позику" отримає Україна?

Однак точний розмір позики від ЄС визначать після оцінки потреб України Міжнародним валютним фондом у 2026–2027 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ідея "репараційної позики" Україні базується на використанні заморожених російських активів, що знаходяться в країнах Заходу після вторгнення Росії.

Передбачається, що Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від Росії, про які домовиться у рамках мирної угоди.

Ризики за цією позикою розподілять колективно країни ЄС і, можливо, навіть деякі країни "Великої сімки".

За словами європейських посадовців, 175 мільярдів євро від заморожених російських активів "уже дозріли", тобто перетворилися на готівку, яку можна використати для надання нової позики Україні.

Однак спочатку потрібно погасити 45 мільярдів євро (або 50 мільярдів доларів) кредиту "Великої сімки", яку погодили торік, перш ніж надавати "репараційну позику".

Після погашення для нового кредиту у ЄС залишиться близько 130 мільярдів євро готівкового залишку,

Наразі Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації, що є "червоною лінією" для багатьох урядів ЄС і Європейського центрального банку,

– додає видання.

Втім, як пише Reuters, основний капітал російських активів зачіпати не планують.

Очікується, що для надання "репараційної позики" створять спеціальну фінансову структуру (SPV), куди переведуть заморожені російські активи в обмін на безкупонні облігації, які випустить Єврокомісія під гарантії країн ЄС і, можливо, G7.

Важливо! Після 24 лютого 2022 року західні держави заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів, що перебували за кордоном. Найбільша частина цих ресурсів – приблизно 210 мільярдів євро – опинилася під блокуванням у ЄС. З них близько 194 мільярдів євро розміщені в міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. Ще певна сума зберігається у французькому депозитарії Clearstream.

Що відомо про "репараційну позику" Україні?