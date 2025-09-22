Чому ЄС не конфіскує заморожені активи Росії?

Щодо заморожених російських активів ЄС дуже серйозно налаштований дотримуватися міжнародних правил. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Ці активи центрального банку не можна конфіскувати навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право,

– зазначив Макрон.

Президент наголосив, що нехтування нормами міжнародного права може призвести до тотального хаосу, тому ЄС не може собі дозволити піти на це.

Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані і не будемо робити неможливих речей із цими замороженими активами,

– додав Макрон.

При цьому він підкреслив, що Європа спрямовує всі доходи від заморожених російських активів на фінансування допомоги Україні.

Зауважимо, що Макрон вже не вперше відкидає можливість конфіскації заблокованих в Європі коштів Росії.

Втім, за інформацією Sky News, Макрон вважає, що ці кошти в майбутньому можуть використати для фонду реконструкції України згідно із домовленостями мирної угоди між Москвою та Києвом.

Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у західних країнах було заморожено близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку, розміщених за кордоном. Найбільша частина – приблизно 210 мільярдів євро – заблокована в Європейському Союзі, зокрема 194 мільярди євро у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. Також частина коштів зберігається у депозитарії Clearstream у Франції.

Використання заморожених активів Росії: яка позиція країн?