Чому ЄС не конфіскує заморожені активи Росії?
Щодо заморожених російських активів ЄС дуже серйозно налаштований дотримуватися міжнародних правил. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
Ці активи центрального банку не можна конфіскувати навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право,
– зазначив Макрон.
Президент наголосив, що нехтування нормами міжнародного права може призвести до тотального хаосу, тому ЄС не може собі дозволити піти на це.
Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані і не будемо робити неможливих речей із цими замороженими активами,
– додав Макрон.
При цьому він підкреслив, що Європа спрямовує всі доходи від заморожених російських активів на фінансування допомоги Україні.
- Зауважимо, що Макрон вже не вперше відкидає можливість конфіскації заблокованих в Європі коштів Росії.
- Втім, за інформацією Sky News, Макрон вважає, що ці кошти в майбутньому можуть використати для фонду реконструкції України згідно із домовленостями мирної угоди між Москвою та Києвом.
Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у західних країнах було заморожено близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку, розміщених за кордоном. Найбільша частина – приблизно 210 мільярдів євро – заблокована в Європейському Союзі, зокрема 194 мільярди євро у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. Також частина коштів зберігається у депозитарії Clearstream у Франції.
Використання заморожених активів Росії: яка позиція країн?
Бельгія також раніше виступала категорично проти конфіскації активів Росії. Однак нещодавно в уряді країни заявили, що готові піти на поступки щодо використання заморожених російських активів на приблизно 190 мільярдів євро для підтримки України, однак наполягають на спільній відповідальності усіх держав ЄС.
Натомість в Німеччині говорять, що прагнуть ефективно просувати ініціативи щодо використання заморожених у ЄС російських активів, попри наявні юридичні складнощі. Як пояснив міністр фінансів Ларс Клінгбайль, Берлін планує відігравати активну роль, роблячи процес реальним, а не гальмуючи його розвиток.
Тим часом у Сенаті США група сенаторів запропонувала законопроєкт, за яким Україні щоквартально передаватимуть частину коштів від заморожених активів Росії.