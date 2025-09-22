Почему ЕС не конфискует замороженные активы России?

Относительно замороженных российских активов ЕС очень серьезно настроен придерживаться международных правил. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также В обход вето Венгрии: ЕС ищет способ использовать замороженные активы России для займа Украине

Эти активы центрального банка нельзя конфисковать даже в такой ситуации. Это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право,

– отметил Макрон.

Президент подчеркнул, что пренебрежение нормами международного права может привести к тотальному хаосу, поэтому ЕС не может себе позволить пойти на это.

Мы будем уважать международное право. Мы предсказуемы и не будем делать невозможных вещей с этими замороженными активами,

– добавил Макрон.

При этом он подчеркнул, что Европа направляет все доходы от замороженных российских активов на финансирование помощи Украине.

Заметим, что Макрон уже не впервые отвергает возможность конфискации заблокированных в Европе средств России.

Впрочем, по информации Sky News, Макрон считает, что эти средства в будущем могут использовать для фонда реконструкции Украины согласно договоренностям мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Важно! После начала полномасштабного вторжения России в Украину в западных странах было заморожено около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, размещенных за рубежом. Наибольшая часть – примерно 210 миллиардов евро – заблокирована в Европейском Союзе, в частности 194 миллиарда евро в международном депозитарии Euroclear в Бельгии. Также часть средств хранится в депозитарии Clearstream во Франции.

Использование замороженных активов России: какова позиция стран?