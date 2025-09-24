Какой "репарационный заем" получит Украина?

Однако точный размер займа от ЕС определят после оценки потребностей Украины Международным валютным фондом в 2026–2027 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Новый удар по Кремлю: США хотят отдавать Украине активы России ежеквартально

Идея "репарационного займа" Украине базируется на использовании замороженных российских активов, находящихся в странах Запада после вторжения России.

Предполагается, что Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от России, о которых договорится в рамках мирного соглашения.

Риски по этому займу распределят коллективно страны ЕС и, возможно, даже некоторые страны "Большой семерки".

По словам европейских чиновников, 175 миллиардов евро от замороженных российских активов "уже созрели", то есть превратились в наличные, которую можно использовать для предоставления нового займа Украине.

Однако сначала нужно погасить 45 миллиардов евро (или 50 миллиардов долларов) кредита "Большой семерки", которую согласовали в прошлом году, прежде чем предоставлять "репарационный заем".

После погашения для нового кредита в ЕС останется около 130 миллиардов евро наличного остатка,

Сейчас Еврокомиссия работает над механизмом, который позволит использовать замороженные российские активы без их конфискации, что является "красной линией" для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка,

– добавляет издание.

Впрочем, как пишет Reuters, основной капитал российских активов затрагивать не планируют.

Ожидается, что для предоставления "репарационного займа" создадут специальную финансовую структуру (SPV), куда переведут замороженные российские активы в обмен на бескупонные облигации, которые выпустит Еврокомиссия под гарантии стран ЕС и, возможно, G7.

Важно! После 24 февраля 2022 года западные государства заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, находившихся за рубежом. Наибольшая часть этих ресурсов – примерно 210 миллиардов евро – оказалась под блокировкой в ЕС. Из них около 194 миллиардов евро размещены в международном депозитарии Euroclear в Бельгии. Еще определенная сумма хранится во французском депозитарии Clearstream.

Что известно о "репарационном займе" Украине?