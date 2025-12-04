Когда возобновят авиаперелеты в Украину?
Европейские лоукост-авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.
Компании прогнозируют бум от "катастрофического туризма", а также возвращение людей в страну. В частности, могут вернуться следующие компании:
- Wizz Air
Руководство заявило, что планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет это количество возрастет до 50.
Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро восстановим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью,
– сказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.
- Ryanair
Руководители посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львова и Одессы.
Мы откроем рейсы для продажи в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать. Вы можете летать из Дублина, Шеннона, через всю Великобританию или Европу, можно легко изменить направление в Украине,
– сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.
- EasyJet
Компания, которая ранее не летала в Украину, также изучает возможности открытия маршрутов туда.
С операционной точки зрения, управление воздушным движением может быть начато достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от соответствия работы терминалов и взлетно-посадочных полос к самым высоким стандартам безопасности,
– заявил исполнительный директор Кентон Джарвис.
В отличие от Wizz и Ryanair, она не планирует расположить самолеты в Украине в ближайшее время.
Что известно о переговорах по мирному соглашению?
В ноябре СМИ обнародовали так называемый "мирный план" Трампа на 28 пунктов. Как оказалось, его разработали сами россияне и передали через Стива Уиткоффа, который является спецпредставителем президента США. План предусматривает признание некоторых украинских территорий российскими, снятие санкций с России и экономическое сотрудничество между США и Россией.
Во время переговоров в Женеве между США и Украиной мирный план несколько изменили и сократили его до 19 пунктов. По данным СМИ, стороны якобы внесли изменения в спорные пункты, в частности по численности украинской армии, Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных.
2 декабря в Москве состоялись переговоры между Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, где обсуждался мирный план
Путин затягивал переговоры и обвинил Европу в блокировании мирного процесса. Во время переговоров Россия не продемонстрировала готовности к уступкам, и пока нет признаков изменения позиции Москвы.