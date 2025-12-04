Коли відновлять авіаперельоти в Україну?
Європейські лоукост-авіакомпанії готуються відновити рейси в Україну, пише 24 Канал з посиланням на FT.
Компанії прогнозують бум від "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни. Зокрема, можуть повернутися наступні компанії:
- Wizz Air
Керівництво заявило, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років ця кількість зросте до 50.
Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю,
– сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді.
- Ryanair
Керівники відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.
Ми відкриємо рейси для продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати. Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, через усю Велику Британію чи Європу, можна легко змінити напрямок в Україні,
– сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.
- EasyJet
Компанія, яка раніше не літала до України, також вивчає можливості відкриття маршрутів туди.
З операційного погляду, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від відповідності роботи терміналів та злітно-посадкових смуг до найвищих стандартів безпеки,
– заявив виконавчий директор Кентон Джарвіс.
На відміну від Wizz та Ryanair, вона не планує розташувати літаки в Україні найближчим часом.
Що відомо про переговори щодо мирної угоди?
У листопаді ЗМІ оприлюднили так званий "мирний план" Трампа на 28 пунктів. Як виявилося, його розробили самі росіяни та передали через Стіва Віткоффа, який є спецпредставником президента США. План передбачає визнання деяких українських територій російськими, зняття санкцій з Росії та економічну співпрацю між США та Росією.
Під час перемовин у Женеві між США та Україною мирний план дещо змінили й скоротили його до 19 пунктів. За даними ЗМІ, сторони нібито внесли зміни до спірних пунктів, зокрема щодо чисельності української армії, Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.
2 грудня в Москві відбулись перемовини між Володимиром Путіним та спецпредставником США Стівом Віткоффом, де обговорювався мирний план
Путін затягував переговори та звинуватив Європу в блокуванні мирного процесу. Під час переговорів Росія не продемонструвала готовності до поступок, і наразі немає ознак зміни позиції Москви.