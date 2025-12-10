Чи може Європа компенсувати скорочення фінансування США?

Зокрема військові зобов’язання європейських країн щодо України більш ніж удвічі скоротилися з початку літа, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

І це після рекордно високих обсягів допомоги в першій половині 2025 року.

Згідно з даними Ukraine Support Tracker, військова допомога Європи Україні у вересні – жовтні трохи зросла до 4,24 мільярда євро, порівняно з 3,27 мільярда євро влітку. Але все ще значно менше за середні 9,9 мільярда євро, які європейці надавали в попередні чотири місяці.

Нагадаємо! Адміністрація Дональда Трампа припинила військову допомогу Україні ще в березні та закликала європейців купувати та надсилати американську зброю – що вони й роблять через узгоджену НАТО ініціативу PURL.

Однак цих внесків недостатньо, щоб компенсувати скорочення підтримки з боку США.

Якщо такий повільний темп збережеться до кінця року, 2025 стане роком із найнижчим рівнем нових зобов’язань допомоги Україні з часу початку повномасштабного вторгнення у 2022,

– сказав Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker.

Станом на зараз донори цього року виділили сукупно 32,5 мільярда євро військової допомоги. Щоб досягти середньорічного показника від початку війни – 41,6 мільярда євро, їм доведеться надати ще 9,1 мільярда євро до кінця 2025 року.

Від літа європейці намагаються формувати пакети американської зброї на 500 мільйонів доларів (приблизно 429 мільйонів євро) для підтримки України. Але деякі донори наголошують, що країни НАТО мають рівномірніше розподіляти тягар.

Річ у тім, що деякі великі держави ЄС – зокрема Франція та Італія – досі взагалі не зробили внесків до програми. Понад дві третини союзників уже зробили зобов’язання, про що заявив генсек НАТО Марк Рютте після міністерської зустрічі минулого тижня.

Зверніть увагу! Це означає, що лише кілька країн Альянсу досі не зробили свій внесок через цей механізм.

Нагадаємо, що вперше країни, що не перебувають у НАТО, вперше приєдналися до програми PURL. Про це повідомили Euronews.

Мова йде про Австралію та Нову Зеландію. Вони виділять кошти на придбання Україною зброї.

Австралія виділить допомогу на суму 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США). Водночас Нова Зеландія надасть Києву підтримку у розмірі 15 мільйонів новозеландських доларів (близько 8,7 мільйона доларів США).

Зауважте! Наголошується, що країни є близькими партнерами НАТО через Індо-Тихоокеанський регіон.

Що ще відомо про допомогу у рамках PURL?