Скільки країн долучилися до PURL?

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Мільйони гривень грантів: Федоров розповів, як Україна стане світовою базою деталей для дронів

Міністр зазначив, що лише зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла близько мільярда додаткових внесків у PURL.

Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь. Вперше розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу,

– зазначив Сибіга.

За його словами, наразі 21 країна зробила зобовʼязання у межах програми закупівлі американської зброї для України на загальну суму 4,18 мільярда доларів.

Ми дуже вдячні кожній з них. Все це – конкретні речі, які посилюють наш захист і дають нашим воїнам те, що потрібно для відбиття російських ударів,

– наголосив глава МЗС

Що відомо про участь Австралії та Нової Зеландії?

На зустрічі міністрів Австралія та Нова Зеландія приєдналися до фінансування механізму PURL. Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Euronews.

І той факт, що вони також зараз взяли на себе зобов'язання – це дійсно чудова новина. І це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США,

– зауважив Рютте.

Австралія виділить військову допомогу Києву на суму 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США).

Ці кошти спрямують:

50 мільйонів австралійських доларів – на ініціативу PURL;

2 мільйони австралійських доларів – на Коаліцію дронів;

43 мільйони австралійських доларів – на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні системи ППО, боєприпаси та інженерні засоби.

Важливо! Нова Зеландія надасть 15 мільйонів новозеландських доларів (близько 8,7 мільйона доларів США) на зброю у межах PURL.

Хто ще доєднався до програми?