Может ли Европа компенсировать сокращение финансирования США?

В частности военные обязательства европейских стран по Украине более чем вдвое сократились с начала лета, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

И это после рекордно высоких объемов помощи в первой половине 2025 года.

Согласно данным Ukraine Support Tracker, военная помощь Европы Украине в сентябре – октябре немного выросла до 4,24 миллиарда евро, по сравнению с 3,27 миллиарда евро летом. Но все еще значительно меньше средних 9,9 миллиардов евро, которые европейцы предоставляли в предыдущие четыре месяца.

Напомним! Администрация Дональда Трампа прекратила военную помощь Украине еще в марте и призвала европейцев покупать и отправлять американское оружие – что они и делают через согласованную НАТО инициативу PURL.

Однако этих взносов недостаточно, чтобы компенсировать сокращение поддержки со стороны США.

Если такой медленный темп сохранится до конца года, 2025 станет годом с самым низким уровнем новых обязательств помощи Украине со времени начала полномасштабного вторжения в 2022 году,

– сказал Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker.

По состоянию на сейчас доноры в этом году выделили совокупно 32,5 миллиарда евро военной помощи. Чтобы достичь среднегодового показателя от начала войны – 41,6 миллиарда евро, им придется предоставить еще 9,1 миллиарда евро до конца 2025 года.

С лета европейцы пытаются формировать пакеты американского оружия на 500 миллионов долларов (примерно 429 миллионов евро) для поддержки Украины. Но некоторые доноры отмечают, что страны НАТО должны равномерно распределять бремя.

Дело в том, что некоторые крупные государства ЕС – в частности Франция и Италия – до сих пор вообще не сделали взносов в программу. Более двух третей союзников уже сделали обязательства, о чем заявил генсек НАТО Марк Рютте после министерской встречи на прошлой неделе.

Обратите внимание! Это означает, что лишь несколько стран Альянса до сих пор не сделали свой вклад через этот механизм.

Напомним, что впервые страны, не состоящие в НАТО, впервые присоединились к программе PURL. Об этом сообщили Euronews.

Речь идет об Австралии и Новой Зеландии. Они выделят средства на приобретение Украиной оружия.

Австралия выделит помощь на сумму 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США). В то же время Новая Зеландия предоставит Киеву поддержку в размере 15 миллионов новозеландских долларов (около 8,7 миллиона долларов США).

Заметьте! Отмечается, что страны являются близкими партнерами НАТО через Индо-Тихоокеанский регион.

Что еще известно о помощи в рамках PURL?