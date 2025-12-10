Цю інформацію повідомили у Держприкордонслужбі, передає 24 Канал.

Як зазначили прикордонники, цифрова система в'їзду/виїзду EES вже працює у пунктах:

Дяківці – Раковці,

Красноїльськ – Вікова де Сус,

Дякове – Халмеу.

Цікаво! Пункт Порубне – Сірет приєднається до системи 9 січня 2026 року. А на пункту пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй система працює з 12 жовтня 2025 року.

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.



На кордоні з Румунією запрацювала цифрова система в’їзду/виїзду EES / Фото Unsplash

Як працює система?

Як пояснюють на сайті euneighbourseast.eu, процедура включає:

сканування паспорта;

фотографування;

зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків).

Під час першого перетину кордону створюється цифровий запис, а при наступних – дані автоматично звірятимуться.

Для чого потрібна EES? Система EES має на меті: пришвидшити контроль на кордоні; підвищити безпеку перетину; забезпечити точний облік перебування громадян третіх країн у ЄС. Варто зазначити, що порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним, тож звичні процедури проходження паспортного контролю зберігаються.

Що зміниться для українців при перетині кордону?

Раніше ми писали, що запуск системи EES принесе суттєві зміни для мандрівників: тепер у паспортах більше не будуть ставити звичні штампи. Всі в’їзди та виїзди до Шенгенської зони автоматично фіксуватимуться у централізованій електронній базі.

Це стосується громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС без візи або за короткостроковою візою, що дозволяє перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.

У межах нової системи збір біометричних даних стане обов’язковим для всіх мандрівників, які в’їжджають і виїжджають із Шенгенської зони.