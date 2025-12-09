Що не варто везти через кордон – розкаже 24 Канал з посиланням на дані Державної митної служби.

Які продукти суворо заборонено перевозити?

М'ясо та м'ясні вироби

Свіже м'ясо, сало, ковбаси, копченості, консерви з м'ясом – майже повсюди заборонені до ввезення. Навіть якщо м'ясні вироби герметично запаковані чи приготовані – митники можуть вилучити їх, а пасажиру загрожують штраф або конфіскація.

Молочні продукти

Сири, молоко, йогурти, кисломолочні, масло та інші молочні вироби часто заборонені до ввезення як у країни ЄС, так і в низку інших країн. Навіть якщо молочка – у вигляді готового продукту, без свіжого м'яса, ризикувати часто не варто: митники не роблять винятків у багатьох країнах.

Сільськогосподарська продукція та домашні заготовки

Фрукти, овочі, картопля, домашні консервації, насіння, саджанці, рослини – можуть підпадати під заборону через ризики поширення шкідників та захворювань. У багатьох випадках навіть консерви та домашні заготовки не проходять митний контроль, якщо не мають відповідних сертифікатів або були приготовані в домашніх умовах.

Чому заборони – не просто формальність?

Як пояснює The Guardian, перевіз заборонених продуктів може призвести до конфіскації товарів на кордоні. У деяких країнах митники мають право накладати штраф – наприклад, мінімум 50 євро і до 1000 євро за спробу ввезти заборонені м'ясні чи молочні продукти.

Якщо мовиться про значне порушення – можливі й суворіші наслідки, залежно від політики країни, куди ви їдете (конфіскація, заборона на в'їзд, адміністративна відповідальність тощо). У багатьох випадках навіть "невинні" бутерброди з сиром або ковбасою можуть стати причиною конфіскації – митники не роблять винятків.

Які речі категорично заборонено вести у Румунію?

Раніше ми писали, що у Румунію заборонено ввозити м'ясні вироби, молочну продукцію, насіння, незареєстровані ліки, незадекларовану зброю, історичні предмети, порнографічні та екстремістські матеріали, піратські товари, токсичні речовини, наркотики.