Які предмети не можна перевозити через кордон та на що варто звернути увагу мандрівникам – розкаже 24 Канал з посиланням на Trip My Dream.
Що не можна перевозити через кордон Румунії?
- м'ясо та будь-які м'ясні вироби;
- консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);
- молоко і молочну продукцію;
- ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;
- диких тварин;
- незареєстровані корми, ветеринарні препарати;
- незадекларовану зброю і боєприпаси;
- предмети історичної цінності;
- порнографічні матеріали;
- екстремістські матеріали;
- товари піратського виробництва;
- токсичні та хімічні речовини;
- наркотичні та психотропні препарати.
Що не можна перевозити через кордон Румунії / Фото ДПСУ
Що можна ввозити, але з обмеженнями?
- Особисті речі: одяг, техніка, речі для побуту – якщо це не на продаж і в межах "особистого користування".
- Алкоголь і тютюн за суворими лімітами: наприклад, певний об’єм вина або пива, обмежену кількість сигарет/тютюну.
Що важливо пам'ятати?
Як пише Visit Ukraine, якщо ви перевозите предмети, які можуть підпадати під обмеження, краще задекларувати їх на митниці. Суворе ставлення до заборонених предметів: митники можуть вилучити товар, накласти штраф або відмовити у в’їзді. Перевіряйте детальні правила перед поїздкою – списки можуть змінюватися.
Які продукти категорично не можна везти в Польщу?
Раніше ми писали, що до Польщі заборонено ввозити:
- м'ясо,
- молочні продукти,
- консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях.
Деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.