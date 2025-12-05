Його оформили за усіма правилами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.
Святий Миколай заїхав в Україну
Через пункт пропуску "Рава-Руська" в Україну заїхав Святий Миколай. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону оформили його за усіма правилами.
Він уже на українській землі й готовий творити дива,
– зазначили прикордонники.
А завтра, 6 грудня о 10:00, на пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Святого Миколая.
"Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників", – заявили у ДПСУ.
