Фото засніжених територій показали в Держприкордонслужбі, передає 24 Канал.
Як виглядає засніжена Львівщина?
На львівській прикордонній ділянці 18 листопада "почалася зима". Прикордонники повідомили, що там похолодало, а час від часу густі тумани огортають місцевість.
Прикордоння Львівщини у снігу 18 листопада / Фото ДПСУ
Прикордонники радять мандрівникам дотримуватися офіційно позначених маршрутів.
У ДПСУ наголосили, що перебувати на прикордонні варто лише з дотриманням певних правил. Також закликали не порушувати кордон.
Що відомо про сніг в Україні?
Уночі 18 листопада у Львові, а також у кількох районах області, випав сніг. Частина Львівщини вже відчула зиму, хоча температури залишаються плюсовими.
Вранці опади зафіксували й на Прикарпатті. Місцеві жителі розповіли 24 Каналу, що сніг йшов, але одразу танув.
19 та 22 листопада у центральних, північних, західних та Одеській областях очікуються дощі, а в північно-західних регіонах – мокрий сніг.