Фото засніжених територій показали в Держприкордонслужбі, передає 24 Канал.

Як виглядає засніжена Львівщина?

На львівській прикордонній ділянці 18 листопада "почалася зима". Прикордонники повідомили, що там похолодало, а час від часу густі тумани огортають місцевість.

Прикордоння Львівщини у снігу 18 листопада / Фото ДПСУ

Прикордонники радять мандрівникам дотримуватися офіційно позначених маршрутів.

У ДПСУ наголосили, що перебувати на прикордонні варто лише з дотриманням певних правил. Також закликали не порушувати кордон.

Що відомо про сніг в Україні?