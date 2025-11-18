Про це пише 24 Канал на місцеві телеграм-спільноти. Цікаво, що синоптики прогнозують опади й протягом дня.

До теми Чи випаде сніг в Україні невдовзі

Як на Заході України сніжило вночі?

Чимало снігу сипало вночі 18 листопада у Львові, Стрийському та Дрогобицькому районах. Львівська область частково ввійшла у зиму, хоча температура ще не морозна. Деякі райони цьогоріч вперше побачили сніг.

Маленький снігопад у Львові 18 листопада: дивіться відео

З такими темпами, завтра Захід України прокинеться вранці, і буде сніжки грати,

– пише "Каменський пацюк".

Львів уночі засипало снігом: відео

У Дрогобицькому районі – снігопад: відео із соцмереж

Однак вранці снігопад припинився. Синоптики не заперечують, що протягом дня дощ може перетворитися у сніг, однак сильних опадів не очікується. На небі 18 листопада будуть хмари, однак сонце іноді прояснюватиметься. Вітер сягатиме 14 метрів за секунду. Температура у Львові та області буде дещо прохолодною, але не морозною – від 1 до 6 градусів тепла.

Сніг був й в інших регіонах. Так уранці опади помітили на Прикарпатті. У коментарі 24 Каналу жителі повідомили, що сніг падає, але одразу тане. На дворі +2 градуси.

Ранковий сніг на Прикарпатті: відео, надане 24 Каналу

У листопаді на Заході пішов сніг: дивіться відео

Сніг падає, але морозу немає: відео з Прикарпаття

Сніг накрив Захід України: відео

Тим часом у Буковелі не просто випав легенький сніг. Опади запорошили землю. Так атмосфера на гірськолижному курорті стала навіть більш зимовою.



У Буковелі випав сніг / Фото з телеграму Івано-Франківськ 24/7

Якою буде погода найближчим часом?