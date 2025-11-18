Крім того, подекуди варто чекати сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Морози прийдуть у відразу кілька областей: коли та де відчутно впаде температура
Де чекати дощів?
Синоптики повідомляють, що у вівторок, 18 листопада, у денні години пройде незначний дощ, за винятком північної частини. Також відомо, що у наступні дві доби в Україні, крім Заходу та Півночі, теж пройдуть дощі.
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Згідно з оприлюдненою інформацією, вночі 19 листопада у Полтавській, Кропивницькій і Черкаській областях дощі супроводжуватимуться мокрим снігом. У західних і північних регіонах опадів тоді не прогнозують.
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Впродовж середи, 20 листопада, дощі утримаються у тих же областях. Утім, мокрого снігу радше за все очікувати не варто.
Зауважимо, що синоптики також попереджають про сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду у більшості областей 18 листопада.
Яка погода буде найближчим часом?
Зазначимо, погода в Україні протягом найближчого тижня буде нестійкою. Через більш активні атмосферні процеси очікуються коливання температури та значні дощі. Також повідомляли, що подекуди можливі шквали вітру.
Також незадовго до цього повідомлялося, що в Україні протягом найближчих днів подекуди очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Вони будуть з незначним дощем. Але сильного снігу синоптики поки не прогнозують.