Також подекуди можливі шквали вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде протягом тижня?

У понеділок, 17 листопада, у північних, центральних, східних та західних областях пройдуться дощі. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю до 12 метрів за секунду, місцями можливі шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів тепла. У південних областях і на Прикарпатті буде до 18 градусів тепла.

У вівторок, 18 листопада, опади пройдуть у західних, центральних та північних областях. У південно-західних областях можливий туман. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 13 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 5 до 11 градусів тепла, у західних областях буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень буде від 12 до 17 градусів тепла, у північних і західних областях буде до 7 градусів.

У середу, 19 листопада, у центральних, північних, західних та Одеській області пройдуть дощі, у північно-західних областях – з мокрим снігом. Вітер буде змінний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря розподілиться нерівномірно. У нічні години температура повітря буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у західних і північних регіонах, і від 4 до 11 градусів тепла у решті областей.

Удень у західних та північних областях температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Загалом вдень буде від 5 до 11 градусів тепла. На півдні та у Криму пригріє до 18 градусів.

У четвер, 20 листопада, у центральних, південних, північних та східних областях пройдуть дощі. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, але на Лівобережжі можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Температура у нічні години становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла у західних та північних областях, вдень буде від 0 до 5 градусів тепла. На решті територій протягом доби буде від 3 до 10 градусів тепла.

У п'ятницю, 21 листопада, опадів здебільшого не буде. Вночі та вранці подекуди у центральних та південних областях можливий туман. Вітер буде змінних напрямків і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла. У північних та західних областях вона подекуди впаде до 5 градусів морозу. Вдень буде від 2 до 8 градусів тепла, на півдні й Криму – до 14.

У суботу, 22 листопада, опади будуть у західних та північних областях, подекуди з мокрим снігом, на дорогах можлива ожеледиця. Також попереджають про туман. Вітер буде змінний, швидкістю до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень – від 8 до 13 градусів тепла. У північній частині та Криму пригріє до 16 градусів. У північно-західних областях буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У неділю, 23 листопада, вночі у східних та південних областях пройдуть дощі.. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас на Лівобережжі можливі шквали.

Згідно з прогнозом, у нічні години температура повітря коливатиметься у діапазоні від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 6 градусів тепла.

Які прогнози були раніше?