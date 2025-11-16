Также местами возможны шквалы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Где будет ощутимое снижение температуры, а где прогнозируют тепло: какой будет погода на выходных

Какая погода будет в течение недели?

У понедельник, 17 ноября, в северных, центральных, восточных и западных областях пройдут дожди. Ветер будет переменных направлений, скоростью до 12 метров в секунду, местами возможны шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, В течение дня столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов тепла. В южных областях и на Прикарпатье будет до 18 градусов тепла.

У вторник, 18 ноября, осадки пройдут в западных, центральных и северных областях. В юго-западных областях возможен туман. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 13 метров в секунду.

Температура ночью составит от 5 до 11 градусов тепла, в западных областях будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет от 12 до 17 градусов тепла, в северных и западных областях будет до 7 градусов.

У среду, 19 ноября, в центральных, северных, западных и Одесской области пройдут дожди, в северо-западных областях – с мокрым снегом. Ветер будет переменный, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха распределится неравномерно. В ночные часы температура воздуха будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла в западных и северных регионах, и от 4 до 11 градусов тепла в остальных областях.

Днем в западных и северных областях температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В целом днем будет от 5 до 11 градусов тепла. На юге и в Крыму пригреет до 18 градусов.

У четверг, 20 ноября, в центральных, южных, северных и восточных областях пройдут дожди. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, но на Левобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла в западных и северных областях, днем будет от 0 до 5 градусов тепла. На остальной территории в течение суток будет от 3 до 10 градусов тепла.

У пятницу, 21 ноября, осадков в основном не будет. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла. В северных и западных областях она местами упадет до 5 градусов мороза. Днем будет от 2 до 8 градусов тепла, на юге и Крыму – до 14.

У субботу, 22 ноября, осадки будут в западных и северных областях, местами с мокрым снегом, на дорогах возможна гололедица. Также предупреждают о тумане. Ветер будет переменный, скоростью до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 2 до 8 градусов тепла, а днем – от 8 до 13 градусов тепла. В северной части и Крыму пригреет до 16 градусов. В северо-западных областях будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

У воскресенье, 23 ноября, ночью в восточных и южных областях пройдут дожди. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В то же время на Левобережье возможны шквалы.

Согласно прогнозу, в ночные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 0 до 6 градусов тепла.

Какие прогнозы были раньше?