Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Будет ли снег в ближайшее время?
Синоптики сообщали, что 16 ноября в ночные часы на северо-востоке пройдут незначительные дожди и мокрый снег. Согласно прогнозу, уже 17 и 18 ноября по Украине ожидаются лишь небольшие и умеренные дожди.
Но уже во вторник мокрый снег вернется. Так, 18 ноября подобные осадки прогнозируют для западных областей. Впрочем, отметим, что пока о сильном снеге или устойчивом покрове речь не идет, таких осадков пока не ожидают.
Заметим также, что в течение 17 ноября в западных регионах и в течение 18 ноября по Украине, по данным специалистов, ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Выпадет ли сильный снег в ноябре?
Метеоролог Вазира Мартазинова ранее сообщала, что первый серьезный снег в Украине стоит ожидать уже в конце осени. Соответствующие осадки могут накрыть территорию страны в последние дни ноября.
Синоптик Наталья Птуха сообщала, что после первой декады ноября возможны и зимние процессы. Но этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть и высокой, а возможны и морозы.
К слову, ранее метеоролог Наталья Голеня предупреждала, что погода может измениться после 15 ноября, и что в конце недели возможно снижение температуры и осадки в виде мокрого снега.