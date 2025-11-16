Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Когда в Украине ударят ночные морозы и где будет холоднее всего

Будет ли снег в ближайшее время?

Синоптики сообщали, что 16 ноября в ночные часы на северо-востоке пройдут незначительные дожди и мокрый снег. Согласно прогнозу, уже 17 и 18 ноября по Украине ожидаются лишь небольшие и умеренные дожди.

Но уже во вторник мокрый снег вернется. Так, 18 ноября подобные осадки прогнозируют для западных областей. Впрочем, отметим, что пока о сильном снеге или устойчивом покрове речь не идет, таких осадков пока не ожидают.

Заметим также, что в течение 17 ноября в западных регионах и в течение 18 ноября по Украине, по данным специалистов, ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Выпадет ли сильный снег в ноябре?