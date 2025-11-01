Такую информацию рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".
Когда будет снег в Украине?
По ее словам, уже к концу осени в Украине стоит ожидать серьезный снег. Несмотря на это, пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, поскольку температура еще будет оставаться плюсовой.
Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы много не увидим,
– рассказала она.
В то же время она рассказала, что в начале месяца, а именно – после 5 ноября, в Украине стоит ожидать возвращения сильных дождей.
Каким будет ноябрь в 2025 году?
Укргидрометцентр сообщал, что в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях она будет в норме.
В то же время количество осадков в течение этого месяца, по данным синоптиков, ожидается на уровне 34–77 миллиметров. В свою очередь в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.
В первые дни месяца погода в основном будет теплой и сухой. Информации о существенных осадках в течение 1 – 2 ноября нет. Но в некоторых областях ночью и утром стоит ожидать туман.