Такую информацию рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".

Когда будет снег в Украине?

По ее словам, уже к концу осени в Украине стоит ожидать серьезный снег. Несмотря на это, пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, поскольку температура еще будет оставаться плюсовой.

Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы много не увидим,

– рассказала она.

В то же время она рассказала, что в начале месяца, а именно – после 5 ноября, в Украине стоит ожидать возвращения сильных дождей.

Каким будет ноябрь в 2025 году?