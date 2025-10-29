Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет в ноябре 2025 года?

В течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях будет в норме.

Количество осадков в течение месяца ожидается на уровне 34–77 миллиметров, в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Общая климатическая характеристика ноября

Синоптики отметили, что ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме.

Пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через + 5 ° в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах – в конце октября,

– говорится в сообщении.

Абсолютный минимум температуры ноябре составляет от 16 до 24 градусов мороза, северной части, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в горных районах достигает от 25 до 31 градусов мороза, в Крыму и Одесской области от 8 до 13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры в ноябре составляет от 17 до 25 градусов тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму этот показатель достигает от 26 до 30 градусов тепла.

Обратите внимание! Вышеуказанные показатели, это не прогноз на этот месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!

