Таку інформацію розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Главред".

Коли буде сніг в Україні?

За її словами, вже до кінця осені в Україні варто очікувати серйозний сніг. Попри це, наразі важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, оскільки температура ще залишатиметься плюсовою.

Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати мокрого снігу. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо,

– розповіла вона.

Водночас вона розповіла, що на початку місяця, а саме – після 5 листопада, в Україні варто очікувати повернення сильних дощів.

Яким буде листопад у 2025?