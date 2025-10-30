Попри це, подекуди пригріє до 20 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Коли в Україну прийде потепління

Де чекати дощ?

Протягом п'ятниці, 31 жовтня, у північних, західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують невеликий дощ. Водночас на решті територій опадів поки що не очікується.

Крім вищезгаданого, зазначимо також, що протягом наступної доби у більшості західних та Вінницькій областях, імовірно, будуть сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

У вихідні 1 – 2 листопада, згідно з даними Укргідрометцентру, також здебільшого буде погода без опадів. Лише вночі у суботу на сході та північному сході країни невеликий дощ. Сильного вітру не буде.

Що прогнозували раніше?