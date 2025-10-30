Особливо це буде відчутно у західних областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Коли й де підвищиться температура?

Вже 30 жовтня погода по Україні зміниться на краще. Температура повітря вдень буде в діапазоні від 10 до 17 градусів тепла.

Особливо тепло буде у південних регіонах, а також західних областях. В останніх температура з наразі звичних 9 – 11 градусів тепла підніметься, стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 17 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Зазначимо, що протягом 31 жовтня подібна погода ще утримається. У п'ятницю температура повітря вдень утримуватиметься в межах від 10 до 17 градусів тепла.

Яку погоду чекати до кінця тижня?