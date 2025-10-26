Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та дніпровський телеканал D1.

До теми Мокрий сніг, дощі та значні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

Чому небо над Дніпром стало жовтим?

Жителі Дніпра ввечері 26 жовтня спостерігали незвичне атмосферне явище. У мережі поширювали фото, де видно, як небо над містом набуло жовтого відтінку.

Небо над Дніпром 26 жовтня стало жовтого кольору / Фото Суспільного

Водночас місцеві пояснюють, що це явище вони спостерігають уже давно, і нічого аномального тут немає. Зокрема, жовте світло йде від теплиць у районах Братського та Новоолександрівки, іноді воно має помаранчевий відтінок.

Світло може йти від теплиць, що поблизу Дніпра / Фото з соціальних мереж

Де у Дніпропетровській області зникло світло через удар блискавки?

Водночас в іншій частині Дніпропетровській області, а саме в районі Інгулець, що в Кривому Розі, через блискавку одномоментно зникло світло. Видання "Свої.Кривий Ріг" зафіксувало цей момент на відео.

В Інгульці у Кривому Розі через удар блискавкою одномоментно зникло світло / Відео "Свої.Кривий Ріг"

Відомо, що перебої з електропостачанням фіксували у частині району. Там загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікна будинків.

Де в Україні прогнозують сильні дощі та грози найближчим часом?