Окрім цього, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
27 жовтня в Україні буде хмарно. Впродовж дня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях можливі значні дощі, а пориви південно-східного вітру сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду.
Тоді як у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів. На півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів, вдень – +11…+16 градусів.
А от в Карпатах синоптики прогнозують не лише дощ, а й місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень підніметься до +1…+6 градусів тепла.
Яку температуру повітря прогнозують в українських містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +8...+10;
- Львів +7…+9;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10…+12.
Погода в Україні: коротко про головне
Погода в Україні у наступні дні буде нестійкою. Протягом 26 – 28 жовтня у деяких областях і надалі йтимуть дощі, подекуди вони будуть з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про можливі шквали вітру.
Однак різкого похолодання очікувати не варто, температурний фон залишатиметься стабільним.