Окрім цього, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

27 жовтня в Україні буде хмарно. Впродовж дня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях можливі значні дощі, а пориви південно-східного вітру сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду.

Тоді як у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів. На півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів, вдень – +11…+16 градусів.

А от в Карпатах синоптики прогнозують не лише дощ, а й місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень підніметься до +1…+6 градусів тепла.

Яку температуру повітря прогнозують в українських містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львів +7…+9;
  • Івано-Франківськ +7...+9;
  • Тернопіль +8...+10;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10…+12.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Погода в Україні: коротко про головне

  • Погода в Україні у наступні дні буде нестійкою. Протягом 26 – 28 жовтня у деяких областях і надалі йтимуть дощі, подекуди вони будуть з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про можливі шквали вітру.

  • Однак різкого похолодання очікувати не варто, температурний фон залишатиметься стабільним.