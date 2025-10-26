Кроме этого, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

27 октября в Украине будет облачно. В течение дня в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях возможны значительные дожди, а порывы юго-восточного ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.

Тогда как в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов. На юге страны ночью столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов, днем – +11...+16 градусов.

А вот в Карпатах синоптики прогнозируют не только дождь, но и местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, а днем поднимется до +1...+6 градусов тепла.

Какую температуру воздуха прогнозируют в украинских городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +8...+10;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +7...+9;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +13...+15;

Донецк +11...+13;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды в Украине на 27 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном