Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где будут осадки в Украине?
По данным синоптиков, в течение следующих 3 суток в Украине пройдут незначительные и умеренные дожди. В Карпатах они будут с мокрым снегом. В восточных и юго-восточных областях днем 27 октября ожидаются ливни.
Ветер будет двигаться в юго-западном и западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Впрочем, 26 октября в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Аналогичную ситуацию прогнозируют 27 октября в восточных и юго-восточных областях. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 10 градусов тепла, днем она будет в пределах от 6 до 14 градусов тепла.
В то же время в южных регионах днем пригреет до 17 градусов тепла.
Какая погода в Украине?
Ранее сообщалось, что сильный снег в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит. Впрочем, согласно прогнозу, в некоторых областях пройдет мокрый снег, который будет сопровождаться дождем.
Также сообщалось, что в течение выходных в большинстве регионов пройдут дожди. В некоторых областях ожидаются порывистый ветер и туман. Температурный фон будет соответствовать климатической норме.
Еще ранее обнародовали прогноз, что в конце недели по сравнению с первыми днями станет несколько теплее, на юге пригреет до 20 градусов тепла. По его словам, начнет поступать влага.