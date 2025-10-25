Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где будут осадки в Украине?

По данным синоптиков, в течение следующих 3 суток в Украине пройдут незначительные и умеренные дожди. В Карпатах они будут с мокрым снегом. В восточных и юго-восточных областях днем 27 октября ожидаются ливни.

Ветер будет двигаться в юго-западном и западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Впрочем, 26 октября в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Аналогичную ситуацию прогнозируют 27 октября в восточных и юго-восточных областях. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 10 градусов тепла, днем она будет в пределах от 6 до 14 градусов тепла.

В то же время в южных регионах днем пригреет до 17 градусов тепла.

Какая погода в Украине?