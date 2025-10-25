Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де будуть опади в Україні?
За даними синоптиків, протягом наступних 3 доби в Україні пройдуть незначні та помірні дощі. В Карпатах вони будуть з мокрим снігом. У східних та південно-східних областях вдень 27 жовтня очікуються зливи.
Вітер рухатиметься у південно-західному та західному напрямках зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Утім, 26 жовтня в Карпатах очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
Аналогічну ситуацію прогнозують 27 жовтня у східних і південно-східних областях. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 10 градусів тепла, вдень вона буде в межах від 6 до 14 градусів тепла.
Водночас у південних регіонах вдень пригріє до 17 градусів тепла.
Яка погода в Україні?
Раніше повідомлялося, що сильний сніг в Україні найближчими днями очікувати не варто. Утім, згідно з прогнозом, у деяких областях пройде мокрий сніг, який супроводжуватиметься дощем.
Також повідомлялося, що протягом вихідних у більшості регіонів пройдуть дощі. У деяких областях очікуються поривчастий вітер і туман. Температурний фон буде відповідати кліматичній нормі.
Ще раніше оприлюднювали прогноз, що наприкінці тижня у порівнянні з першими днями стане дещо тепліше, на півдні пригріє до 20 градусів тепла. За його словами, почне надходити волога.