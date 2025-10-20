До конца недели во всех областях пройдут дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какую погоду прогнозируют?

У понедельник, 20 октября, в северных, центральных и восточных областях будет дождливая погода, местами возможен туман. Также ожидается ветер переменных направлений, он будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла, на Западе будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла. В Крыму пригреет до 12 градусов тепла.

У вторник, 21 октября, дожди будут в северных, центральных и восточных регионах ночью. Днем осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами предупреждают о тумане. Ветер будет скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в большинстве областей прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла, на Западе будет от 2 до 3 градусов тепла. В то же время в течение дня в Украине ожидается температура от 7 до 12 градусов тепла.

У среду, 22 октября, на Западе будут незначительные осадки, в северных областях утром и днем предупреждают об умеренных дождях. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер будет скоростью до 10 метров в секунду.

В течение ночи температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, на Левобережье местами ожидается 0 градусов. Днем по стране будет от 8 до 13 градусов тепла. На юге и в Крыму прогнозируют до 17 градусов тепла.

У четверг, 23 октября, в большинстве областей ожидается неустойчивая и дождливая погода, сильные дожди возможны в южных и центральных регионах. Ветер будет переменных направлений, скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 5 до 10 градусов тепла, в южных областях будет от 8 до 13 градусов днем. Днем прогнозируют от 9 до 16 градусов тепла, в Крыму пригреет до 20 градусов тепла.

У пятницу, 24 октября, дожди ожидаются в восточных и западных областях, днем возможны осадки в южных регионах. Местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне от 6 до 11 градусов тепла. Днем синоптик прогнозирует от 12 до 17 градусов тепла.

Что ожидать на выходных?

У субботу, 25 октября, ожидается теплая и неустойчивая погода, ожидаются дожди, местами осадки будут значительными, также возможны грозы. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, днем прогнозируют от 10 до 16 градусов тепла. На юге Одесской области, согласно прогнозу, пригреет до 20 градусов тепла.

У воскресенье, 26 октября, в большинстве областей также будет удерживаться дождливая погода. Ветер будет переменных направлениях, в южных областях возможны порывы со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 9 до 14 градусов тепла. На Юге столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.

Какие прогнозы делали раньше?