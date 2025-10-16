Об этом в комментарии Telegraf сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич, информирует 24 Канал.

Когда в Украину придет потепление?

По словам специалиста, уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны.

Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в это время температура воздуха днем будет +13 – +18 градусов.

Согласно словам синоптика, самым ярким бабье лето будет на Юге и в Закарпатской области. В этих регионах столбики термометров будут показывать до +20 – +22 градусов.

"Это будет классическое бабье лето, связано с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными – преимущественно на западе и иногда на севере", – рассказал синоптик.

Погода в Украине