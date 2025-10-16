Про це в коментарі Telegraf повідомив український синоптик Ігор Кібальчич, інформує 24 Канал.
Коли в Україну прийде потепління?
За словами фахівця, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни.
Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13 – +18 градусів.
Відповідно до слів синоптика, найяскравішим бабине літо буде на Півдні та в Закарпатській області. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +20 – +22 градусів.
"Це буде класичне бабине літо, пов'язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на заході та інколи на півночі", – розповів синоптик.
Погода в Україні
Поки українці чекають на бабине літо, яке прийде ближче до наступних вихідних, цими вихідними буде прохолодна погода.
Зазначимо, що синоптики прогнозують заморозки. Вночі 17 жовтня на сході та південному сході будуть заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси.
До слова, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.