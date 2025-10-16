Про це в коментарі Telegraf повідомив український синоптик Ігор Кібальчич, інформує 24 Канал.

Дивіться також Синоптик пояснив, чому в Україну повернулися заморозки, і що очікувати в денні години

Коли в Україну прийде потепління?

За словами фахівця, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни.

Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13 – +18 градусів.

Відповідно до слів синоптика, найяскравішим бабине літо буде на Півдні та в Закарпатській області. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +20 – +22 градусів.

"Це буде класичне бабине літо, пов'язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на заході та інколи на півночі", – розповів синоптик.

Дивіться також Опади ненадовго відходять: коли припиняться дощі в Україні, і як скоро повернуться

Погода в Україні