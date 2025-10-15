Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У яких регіонах країни буде холодно?

Синоптики попередили про заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0…-3 градуси по всій території України 16 жовтня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 жовтня / Фото Укргідрометцентру

Також відомо, що вночі 17 жовтня на Сході та Південному Сході країни заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градуси. У низці регіонів оголосили підвищений рівень небезпеки.

Заморозки в деяких областях України 17 жовтня / Фото Укргідрометцентру

Що також відомо про заморозки?