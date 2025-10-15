Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У яких регіонах країни буде холодно?
Синоптики попередили про заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0…-3 градуси по всій території України 16 жовтня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 жовтня / Фото Укргідрометцентру
Також відомо, що вночі 17 жовтня на Сході та Південному Сході країни заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градуси. У низці регіонів оголосили підвищений рівень небезпеки.
Заморозки в деяких областях України 17 жовтня / Фото Укргідрометцентру
Що також відомо про заморозки?
- Крім того, синоптики розповідали про заморозки до -5 градусів у Дніпропетровській області на четвер, 16 жовтня. Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.
- В Укргідрометцентрі, зокрема, попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та столиці.
- Температура по області очікується вночі +1…+6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градуси; вдень +7…+12 градусів. Водночас у Києві вночі +2…+4 градуси тепла, вдень близько +10 градусів.