Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Що пишуть про заморозки?

Синоптики попередили про стихійне метеорологічне явище.

16 жовтня вночі та вранці по Дніпропетровській області очікуються заморозки 0…-5 градусів,
– написали в Укргідрометцентрі.

У зв'язку з цим у регіоні оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Якою буде погода 16 жовтня?

  • За даними синоптиків, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.

  • Очікується, що вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер може бути переважно західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

  • Фахівці зазначили, що над територією України збережеться холодна повітряна маса: вночі температура становитиме 1 – 6 градусів, однак місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту.