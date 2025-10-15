Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Что пишут о заморозках?

Синоптики предупредили о стихийном метеорологическом явлении.

16 октября ночью и утром по Днепропетровской области ожидаются заморозки 0...-5 градусов,
– написали в Укргидрометцентре.

В связи с этим в регионе объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

Какой будет погода 16 октября?

  • По данным синоптиков, 16 октября погоду в Украине будет формировать поле высокого давления, также территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются.

  • Ожидается, что ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер может быть преимущественно западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

  • Специалисты отметили, что над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса: ночью температура составит 1 – 6 градусов, однако местами ожидаются заморозки на поверхности почвы.