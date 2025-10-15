Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода?

По данным Укргидрометцентра, в Украине с 15 по 17 октября в основном не будет осадков, но в течение среды на северо-востоке возможен незначительный дождь. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем прогнозируют от 6 до 13 градусов тепла.

В то же время в пятницу, 17 октября, несколько потеплеет. Тогда днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. В Карпатах в последующие дни будет ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла.

Кроме вышеупомянутого, заметим, что ночью 16 октября на юго-востоке и востоке страны прогнозируют заморозки на поверхности почвы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться также 17 октября в восточных областях.

Каких изменений ждать?