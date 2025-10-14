Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о снеге и граде в Киеве?

Несмотря на то что сейчас осень, погода в Киеве намекает на то, что зима близко. Так, днем 14 октября местные жители заметили в столице мокрый снег. Более того, кое-где увидели и град, в частности на Теремках.

Местные паблики опубликовали кадры непогоды в столице.

Напомним, что в Укргидрометцентре отмечали, что 14 октября в Киеве и в области будет небольшой дождь, местами даже с мокрым снегом. А днем прогнозировали местами небольшой дождь.

