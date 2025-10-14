Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Что известно о снеге и граде в Киеве?
Несмотря на то что сейчас осень, погода в Киеве намекает на то, что зима близко. Так, днем 14 октября местные жители заметили в столице мокрый снег. Более того, кое-где увидели и град, в частности на Теремках.
На Теремках заметили град: смотрите видео
Град в Киеве: смотрите видео
Местные паблики опубликовали кадры непогоды в столице.
Напомним, что в Укргидрометцентре отмечали, что 14 октября в Киеве и в области будет небольшой дождь, местами даже с мокрым снегом. А днем прогнозировали местами небольшой дождь.
В Киеве пошел град: смотрите видео
Погода в Украине
Синоптики днем 14 октября предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, они проинформировали о заморозках.
Так, ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.
По данным синоптиков, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.