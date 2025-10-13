Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать 14 октября?
В понедельник, 14 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью – преимущественно без осадков, лишь на Севере местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем небольшой дождь пройдет в большинстве областей, кроме юго-востока страны.
Ветер – преимущественно северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а в южных, центральных, центральных восточных и Сумской областях возможны заморозки на почве до -3°.
Днем столбики термометров поднимутся до +5 – +10 градусов, на Юге и Юго-Востоке – до +14 градусов. В Карпатах ночью будет сухо и морозно, с температурой от 0 до -5 градусов, а днем ожидается небольшой мокрый снег, при этом столбики термометра поднимутся до +1 – +5 градусов.
В Киеве ночью прогнозируют +3 – +5 градусов, днем – +7 – +9 градусов.
Какой будет температура в областных центрах?
Киев +7...+9;
Ужгород +7...+9;
Львов +8...+10;
Ивано-Франковск +7...+9;
Тернополь +9...+11;
Черновцы +8...+10;
Хмельницкий +8...+10;
Луцк +8...+10;
Ровно +8...+10;
Житомир +7...+9;
Винница +8...+10;
Одесса +12...+14;
Николаев +11...+13;
Херсон +12...+14;
Симферополь +13...+15;
Кропивницкий +8...+10;
Черкассы +8...+10;
Чернигов +7...+9;
Сумы +7...+9;
Полтава +8...+10;
Днепр +11...+13;
Запорожье +11...+13;
Донецк +13...+15;
Луганск +10...+12;
Харьков +9...+11.
Прогноз погоды на 14 октября / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать в Украине в ближайшее время?
В Укргидрометцентре предупредили, что в течение ночи 14 октября и 15 октября, в ряде областей Украины будут заморозки на поверхности почвы – от 0 до 3 градусов тепла. Поэтому в отдельных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
Синоптики также отметили, что в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.
Кстати представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала в интервью 24 Каналу, что скорее всего, октябрь 2025 года будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее. Поэтому сильных морозов или сильной жары во втором осеннем месяце ожидать не стоит.