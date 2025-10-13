Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми ДСНС попередила про погіршення погоди у Києві: у багатьох областях також очікують заморозки

Яку погоду очікувати 14 жовтня?

У понеділок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі – переважно без опадів, лише на Півночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Удень невеликий дощ пройде в більшості областей, окрім південного сходу країни.

Вітер – переважно північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, а в південних, центральних, східних і Сумській областях можливі заморозки на ґрунті до -3°.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 – +10 градусів, на Півдні та Південному Сході – до +14 градусів. У Карпатах вночі буде сухо і морозно, з температурою від 0 до -5 градусів, а вдень очікується невеликий мокрий сніг, при цьому стовпчики термометра піднімуться до +1 – +5 градусів.

У Києві вночі прогнозують +3 – +5 градусів, вдень – +7 – +9 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +7...+9;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львів +8...+10;

  • Івано-Франківськ +7...+9;

  • Тернопіль +9...+11;

  • Чернівці +8...+10;

  • Хмельницький +8...+10;

  • Луцьк +8...+10;

  • Рівне +8...+10;

  • Житомир +7...+9;

  • Вінниця +8...+10;

  • Одеса +12...+14;

  • Миколаїв +11...+13;

  • Херсон +12...+14;

  • Сімферополь +13...+15;

  • Кропивницький +8...+10;

  • Черкаси +8...+10;

  • Чернігів +7...+9;

  • Суми +7...+9;

  • Полтава +8...+10;

  • Дніпро +11...+13;

  • Запоріжжя +11...+13;

  • Донецьк +13...+15;

  • Луганськ +10...+12;

  • Харків +9...+11.

Погода на 14 жовтняПрогноз погоди на 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати в Україні найближчим часом?

  • В Укргідрометцентрі попередили, що протягом ночі 14 жовтня та 15 жовтня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3 градусів тепла. Через це в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

  • Синоптики також зазначили, що в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.

  • До речі представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що скоріш за все, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї. Тому сильних морозів або ж сильної спеки у другому осінньому місяці очікувати не варто.