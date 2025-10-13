Утім, місцями також можливі заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де та коли буде дощ з мокрим снігом?
За даними синоптиків, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.
Зокрема, це стосується Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, а також Сумської областей. Вітер здебільшого буде західний та північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура вдень очікується в діапазоні від 5 до 12 градусів тепла, у південній частині показники коливатимуться від 9 до 15 градусів тепла. Вночі в період з 14 по 15 жовтня прогнозують від 1 до 6 градусів тепла.
Водночас значну частину регіонів охоплять заморозки.
Сніг випадав і раніше
Днями Карпати знову засипало снігом посеред осені. Синоптики кажуть, що така погода на високогір'ї цілком нормальна для цього періоду, однак вона може бути небезпечною для подорожувальників.
Також незначний мокрий сніг випадав на високогір'ї Карпат на початку жовтня. Тоді й у Київській області повідомляли про перший сніг у регіоні.
Крім того, наприкінці вересня, на горі Піп Іван зафіксували температуру нижче нуля. Синоптикиня Наталія Птуха незадовго до цього розповіла, що в цей період для гір така погода є абсолютно нормальною.