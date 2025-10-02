Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів. Крім цього, про небезпеку розповіли в ГУ ДСНС на Івано-Франківщині.
Де в Україні вже помітили сніг?
У середу, 1 жовтня, телеграм-канали Київської області повідомили про перший сніг у регіоні. Відповідні відео поширили мережею.
На Київщині випав сніг: дивіться відео свідків
У Київській області сніжило: дивіться відео
Крім цього, про заморозки попередили в Івано-Франківській області. У регіоні оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.
Вночі та вранці 2,3 жовтня сильні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів,
– кажуть рятувальники.
Карпати засипало снігом: дивіться відео Василя Фіцака
Фахівець наукового центру "Обсерваторія" розповів про сніг на горі Попіван. Температура повітря там сягнула -5 градусів, вітер північно-східний 6 – 8 метрів за секунду, у поривах 12.
Також 1 жовтня снігом засипало гірськолижні курорти Буковель та Драгобрат.
Де сніжило раніше?
Нагадаємо, що на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг 29 вересня, а температура повітря опустилася до -3 градусів за Цельсієм.
Синоптики прогнозували мокрий сніг з температурою від -2 до +6 градусів за Цельсієм.
Також Карпати засипало снігом 30 вересня. Відомо, що на Україну насувається антициклон "Petralilly", що принесе сонячну, але морозну погоду з заморозками до -3 градусів.