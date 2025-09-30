Синоптики попереджають про похолодання та можливі нічні заморозки у низинних районах Карпат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

Читайте також Одещину накрила потужна злива, ще 2 області потерпають від сильного вітру: кадри наслідків

Яка погода у Карпатах зараз?

30 вересня на горі Піп Іван випав перший сніг. Синоптики зафіксували зниження температури до -3°С, туман та хмарність.

Рятувальники звертаються до туристів із проханням утриматись від походів у гори через негоду.

Як зазначає співробітник обсерваторії Василь Фіцак, на Чорногорському хребті панує особлива "містична" атмосфера.

Температура сягає -4°С, а північний вітер дме зі швидкістю 2–3 метрів на секунду.

Якої далі чекати погоди українцям?