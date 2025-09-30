Синоптики предупреждают о похолодании и возможных ночных заморозках в низменных районах Карпат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.
Читайте также Одесскую область накрыл мощный ливень, еще 2 области страдают от сильного ветра: кадры последствий
Какая погода в Карпатах сейчас?
30 сентября на горе Поп Иван выпал первый снег. Синоптики зафиксировали снижение температуры до -3°С, туман и облачность.
Спасатели обращаются к туристам с просьбой воздержаться от походов в горы из-за непогоды.
Как отмечает сотрудник обсерватории Василий Фицак, на Черногорском хребте царит особая "мистическая" атмосфера.
Температура достигает -4°С, а северный ветер дует со скоростью 2–3 метров в секунду.
Какой дальше ждать погоды украинцам?
- По прогнозам синоптика Виталия Постриганя на Украину надвигается мощный антицклон "Petralilly", он принесет солнечную, однако морозную погоду. Возможны заморозки до -3.
- Жители Киевской, Ровенской, Львовской и Волынской области уже заметили ощутимое похолодание. Жители фиксируют заморозки.
- Синоптики спрогнозировали, что эта осень будет значительно теплее за предыдущие. Возможно "бабье лето".