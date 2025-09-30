Синоптики предупреждают о похолодании и возможных ночных заморозках в низменных районах Карпат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

Какая погода в Карпатах сейчас?

30 сентября на горе Поп Иван выпал первый снег. Синоптики зафиксировали снижение температуры до -3°С, туман и облачность.

Спасатели обращаются к туристам с просьбой воздержаться от походов в горы из-за непогоды.

Как отмечает сотрудник обсерватории Василий Фицак, на Черногорском хребте царит особая "мистическая" атмосфера.

Температура достигает -4°С, а северный ветер дует со скоростью 2–3 метров в секунду.

Какой дальше ждать погоды украинцам?