Чего ждать от погоды на этой неделе?

Как отметил Постригань, 24 сентября в атмосфере начнется перестройка с южного на северный процесс. Это запустит стремительный механизм смены сезонов.

На Украину надвигается атмосферный фронт с северо-запада, который даст дорогу холодному воздуху. В частности, в Черкасской области ожидается снижение температуры на 8 – 10 градусов – воздух охладится до +14...+19.

С четверга, 25 сентября, ожидается приход нового мощного антициклона "Petralilly", сформировавшегося в сухом арктическом воздухе. Это означает, что погода будет солнечная и по-настоящему прохладная. На поверхности почвы даже возможны заморозки 0...-3.

В пятницу, 26 сентября, и в субботу, 27 сентября, поступления холода продолжится – погода будет соответствовать показателям первой декады октября.

Какой будет погода в Украине?