Чого чекати від погоди цього тижня?

Як зауважив Постригань, 24 вересня в атмосфері почнеться перебудова з південного на північний процес. Це запустить стрімкий механізм зміни сезонів.

На Україну насувається атмосферний фронт з північного заходу, який дасть дорогу холодному повітрю. Зокрема, на Черкащині очікується зниження температури на 8 – 10 градусів – повітря охолодиться до +14…+19.

З четверга, 25 вересня, очікується прихід нового потужного антициклону "Petralilly", що сформувався в сухому арктичному повітрі. Це означає, що погода буде сонячна та по-справжньому прохолодна. На поверхні ґрунту навіть можливі заморозки 0…-3.

У п'ятницю, 26 вересня, та у суботу, 27 вересня, надходження холоду продовжиться – погода відповідатиме показникам першої декади жовтня.

Якою буде погода в Україні?