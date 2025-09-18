Про це у коментарі 24 Каналу розповів Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у горах?

За прогнозом синоптиків, найближчі 5 днів Прикарпаття перебуватиме під впливом антициклону. Переважатиме малохмарна погода, без опадів, лише вдень 19 вересня можливий невеликий дощ. Вночі температура сягатиме +6…+11, у високогір’ї Карпат +2…+7, вдень температура підійматиметься до +17…+22, в горах очікується +9…+14.

З 20 по 23 вересня очікується надходження теплої повітряної маси. Температура підвищиться: вночі буде +8…+13, а вдень повітря прогріється до +24…+29.

Аналізуючи довгострокові прогнози погоди і, зокрема, прогностичні моделі на наступний тиждень, починаючи з 24 вересня очікується зміна погодних умов.

Суттєве зниження нічної та денної температури, випадіння помірних опадів у вигляді дощу, а у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу,

– повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Чого чекати від погоди далі?