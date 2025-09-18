Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка температура наразі в Карпатах?
Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили про осінню погоду у той час, як в Україні фіксується літня температура.
Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 метрів за секунду, температура повітря -2 градуси,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальники поділилися фото туману / Фото ДСНС Франківщини
Що відомо про погоду в Україні?
До слова, 18 вересня очікуються значні дощі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це попередили в Укргідрометцентрі. Там додали, що у південних та центральних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпечності.
Також відомо. що цього тижня в Україні переважатиме тепла погода, часом з дощами та поривчастим вітром. Вночі температура місцями може опускатися досить низько, але заморозків поки очікувати не варто.