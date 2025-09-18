Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.
Смотрите также Значительные осадки, местами грозы и порывы ветра: прогноз погоды на 18 сентября
Какая температура сейчас в Карпатах?
Горные спасатели Прикарпатья сообщили об осенней погоде в то время, как в Украине фиксируется летняя температура.
По состоянию на 08:00, 18.09.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-западный, 8 метров в секунду, температура воздуха -2 градуса,
– говорится в сообщении.
Спасатели поделились фото тумана / Фото ГСЧС Франковщины
Что известно о погоде в Украине?
К слову, 18 сентября ожидаются значительные дожди в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре. Там добавили, что в южных и центральных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.
Также известно. что на этой неделе в Украине будет преобладать теплая погода, временами с дождями и порывистым ветром. Ночью температура местами может опускаться достаточно низко, но заморозков пока ожидать не стоит.