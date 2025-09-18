Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

Какая температура сейчас в Карпатах?

Горные спасатели Прикарпатья сообщили об осенней погоде в то время, как в Украине фиксируется летняя температура.

По состоянию на 08:00, 18.09.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-западный, 8 метров в секунду, температура воздуха -2 градуса,

– говорится в сообщении.

Спасатели поделились фото тумана / Фото ГСЧС Франковщины

Что известно о погоде в Украине?