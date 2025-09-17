Прогноз погоды сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр
Какую погоду ожидать 18 сентября?
По данным синоптиков, 18 сентября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем значительные осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.
На западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В центральных и южных регионах днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, на востоке и юго-востоке от +10 до +15 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +15 – +20 градусов.
Какая будет температура в областях?
- Киев +17...+19;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +17...+19;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Винница +17...+19;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +18...+20;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +18...+20;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +15...+17.
Погода в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какая будет погода в ближайшие дни?
До 21 сентября в Украине сохранится относительно теплая погода с дождями и сильным ветром. Заморозков пока не прогнозируют. Ночью температура постепенно будет снижаться и будет колебаться в пределах +5 – +16 градусов в зависимости от региона.
С 16 по 19 сентября в Украине ожидаются осадки и снижение температуры. Это обусловлено влиянием циклона, заходящего с северо-запада.
Днем столбики термометров будут показывать от +15 до +29 градусов. Теплее всего будет в южных и юго-восточных областях страны.