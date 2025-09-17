Прогноз погоды сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать 18 сентября?

По данным синоптиков, 18 сентября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем значительные осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.

На западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В центральных и южных регионах днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, на востоке и юго-востоке от +10 до +15 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +15 – +20 градусов.

Какая будет температура в областях?

Киев +17...+19;

Ужгород +17...+19;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +17...+19;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +17...+19;

Ровно +17...+19;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +19...+21;

Николаев +18...+20;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +18...+20;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +14...+16;

Днепр +16...+18;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +18...+20;

Харьков +15...+17.

Погода в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентра

