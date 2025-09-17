Прогноз погоды сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать 18 сентября?

По данным синоптиков, 18 сентября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем значительные осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.

На западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В центральных и южных регионах днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, на востоке и юго-востоке от +10 до +15 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +15 – +20 градусов.

Какая будет температура в областях?

  • Киев +17...+19;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +17...+19;
  • Тернополь +17...+19;
  • Черновцы +17...+19;
  • Хмельницкий +17...+19;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Винница +17...+19;
  • Одесса +19...+21;
  • Николаев +18...+20;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +18...+20;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +16...+18;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +15...+17.

Погода в Украине 18 сентября

Погода в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие дни?

  • До 21 сентября в Украине сохранится относительно теплая погода с дождями и сильным ветром. Заморозков пока не прогнозируют. Ночью температура постепенно будет снижаться и будет колебаться в пределах +5 – +16 градусов в зависимости от региона.

  • С 16 по 19 сентября в Украине ожидаются осадки и снижение температуры. Это обусловлено влиянием циклона, заходящего с северо-запада.

  • Днем столбики термометров будут показывать от +15 до +29 градусов. Теплее всего будет в южных и юго-восточных областях страны.