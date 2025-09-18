Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода в горах?

По прогнозу синоптиков, ближайшие 5 дней Прикарпатье будет находиться под влиянием антициклона. Будет преобладать малооблачная погода, без осадков, только днем 19 сентября возможен небольшой дождь. Ночью температура будет достигать +6...+11, в высокогорье Карпат +2...+7, днем температура будет подниматься до +17...+22, в горах ожидается +9...+14.

С 20 по 23 сентября ожидается поступление теплой воздушной массы. Температура повысится: ночью будет +8...+13, а днем воздух прогреется до +24...+29.

Анализируя долгосрочные прогнозы погоды и, в частности, прогностические модели на следующую неделю, начиная с 24 сентября ожидается изменение погодных условий.

Существенное снижение ночной и дневной температуры, выпадение умеренных осадков в виде дождя, а в высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега,

– сообщили в областном центре по гидрометеорологии.

Чего ждать от погоды дальше?