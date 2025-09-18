Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.
Какой будет погода в горах?
По прогнозу синоптиков, ближайшие 5 дней Прикарпатье будет находиться под влиянием антициклона. Будет преобладать малооблачная погода, без осадков, только днем 19 сентября возможен небольшой дождь. Ночью температура будет достигать +6...+11, в высокогорье Карпат +2...+7, днем температура будет подниматься до +17...+22, в горах ожидается +9...+14.
С 20 по 23 сентября ожидается поступление теплой воздушной массы. Температура повысится: ночью будет +8...+13, а днем воздух прогреется до +24...+29.
Анализируя долгосрочные прогнозы погоды и, в частности, прогностические модели на следующую неделю, начиная с 24 сентября ожидается изменение погодных условий.
Существенное снижение ночной и дневной температуры, выпадение умеренных осадков в виде дождя, а в высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега,
– сообщили в областном центре по гидрометеорологии.
Чего ждать от погоды дальше?
В Укргидрометцентре также отмечали, что после 25 сентября ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера. Однако более точный прогноз будет только в начале следующей недели – после обновления модельных данных.
Синоптик Наталья Птуха отметила, что атмосфера очень подвижна и изменчива. Сейчас можно говорить лишь о наличии определенной тенденции.
В то же время настоящие осенние морозы 18 сентября уже фиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Температура там упала до -2 градусов, а горную вершину накрыл туман. Однако снега пока не было.